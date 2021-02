NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 41,40 Euro belassen. Besonders der zuversichtliche Ausblick des Baustoffherstellers sollte die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, schrieb Analystin Glynis Johnson in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Bewertung der Aktie sei günstig./mf/tih