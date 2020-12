NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain auf "Overweight" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Ein Gespräch mit dem Finanzvorstand des Baukonzerns habe einen positiven Eindruck hinterlassen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Größere Übernahmen stünden demnach derzeit nicht auf dem Plan./mf/gl