NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Saint-Gobain von 43 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall sieht für den europäischen Baustoffsektor in diesem Jahr Spielräume für weiteres Wachstum und Ausschüttungen an die Aktionäre. Saint-Gobain bleibt ihre "Top Idea", wie aus einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie hervorgeht./ajx/jha/