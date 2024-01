JP Morgan Chase & Co.

Saint-Gobain Overweight

11:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Dieser sei weiterhin optimistisch, was die Aussichten für den Baustoffkonzern betreffe, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Manager glaube, dass die Talsohle in Nordeuropa mengenmäßig nicht mehr weit entfernt sei, während das Südeuropa-Geschäft noch etwas länger eine Herausforderung darstellen könnte./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 00:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2024 / 18:13 / GMT

