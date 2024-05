JP Morgan Chase & Co.

Saint-Gobain Overweight

09:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Saint-Gobain nach der Berichtssaison der europäischen Baustoffwerte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Mit Ausnahme von Rockwool hätten die Branchenunternehmen ihre Gewinnziele nicht angehoben, sondern beibehalten, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Heidelberg und Saint-Gobain blieben gleichwohl ihre bevorzugten Werte. Bei den Franzosen sieht die Expertin Potenzial für eine Volumenerholung in Europa./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 21:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.05.2024 / 00:15 / BST

