DZ BANK

Saint-Gobain Verkaufen

16:51 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Saint-Gobain nach Zahlen von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 68 auf 64 Euro gesenkt. Das Geschäftsjahr 2023 sei für den Baustoffkonzern gemischt ausgefallen, schrieb Analyst Matthias Volkert in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach einer dynamischen Kursentwicklung sieht er einen Mangel an Kurstreibern und damit auch an Kurspotenzial./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 13:44 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2024 / 13:52 / MEZ

