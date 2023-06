Goldman Sachs Group Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Salesforce auf "Buy" mit einem Kursziel von 325 US-Dollar belassen. Die Aktien des Softwareunternehmens hätten trotz solider Quartalsergebnisse nachbörslich verloren, schrieb Analyst Kash Rangan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit dem erhöhten Margenziel für das Gesamtjahr habe man die positive Überraschung zum Jahresauftakt nur teilweise weitergegeben, und das Umsatzwachstum habe die Erwartungen nicht so stark getoppt wie in der Vergangenheit. Dennoch habe man gemessen am aktuellen Umfeld stark abgeliefert, lobte Rangan. Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) könne Schub geben. Im Juni findet ein KI-Tag von Salesforce statt./ag/gl

