Aktie in diesem Artikel Salesforce 177,60 EUR

0,34% Charts

News

Analysen

Salesforce 177,60 EUR 0,34% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat das Kursziel für Salesforce von 320 auf 300 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill passte seine Kursziele in einer am Dienstag vorliegenden Studie an die gesunkenen Bewertungen in der Softwarebranche an. Er sieht kurzfristig weitere Kursrisiken, ist aber langfristig optimistisch./ag/gl