Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen von 315 auf 320 US-Dollar angehoben und die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Software-Unternehmen lege den Fokus auf Effizienz im operativen Geschäft, wovon die Margen profitierten, schrieb Analyst Kash Rangan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele des Managements hält der Analyst für konservativ./ajx/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2021 / 01:23 / PDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.