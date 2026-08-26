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Symbol CRM

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Salesforce Overweight

13:36 Uhr
Salesforce Overweight
Aktie in diesem Artikel
Salesforce
194,24 EUR 17,38 EUR 9,83%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce von 250 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der SAP-Konkurrent habe mit den vertraglich abgesicherten Umsätzen (CRPO) die Erwartungen übertroffen, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag nach den Zahlen. In Verbindung mit der rekordhohen Nettoveränderung des jährlichen Auftragswerts (NNAOV) ebne dies den Weg für eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 01:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salesforce Overweight

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 205,62		 Abst. Kursziel*:
28,88%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 227,00		 Abst. Kursziel aktuell:
16,74%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 260,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salesforce

13:36 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Salesforce Neutral UBS AG
08:46 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Salesforce Buy Jefferies & Company Inc.
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