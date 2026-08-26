Salesforce Aktie
Marktkap. 144,56 Mrd. EURKGV 27,22 Div. Rendite 0,78%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
AI Analyse
Salesforce Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce von 250 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der SAP-Konkurrent habe mit den vertraglich abgesicherten Umsätzen (CRPO) die Erwartungen übertroffen, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag nach den Zahlen. In Verbindung mit der rekordhohen Nettoveränderung des jährlichen Auftragswerts (NNAOV) ebne dies den Weg für eine Wachstumsbeschleunigung im zweiten Halbjahr./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 01:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2026 / 06:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 265,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 205,62
|Abst. Kursziel*:
28,88%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 227,00
|Abst. Kursziel aktuell:
16,74%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 260,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
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