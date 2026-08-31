Salesforce Aktie
Marktkap. 182,88 Mrd. EURKGV 27,22 Div. Rendite 0,78%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
AI Analyse
Salesforce Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Diskussionen bezüglich Agentforce dürften sich nun vor allem um Monetarisierung drehen und nicht mehr so sehr um die Adoption, schrieb Samik Chatterjee am Dienstag nach einem Webinar zur KI-Plattform./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 20:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 20:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Salesforce Overweight
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 265,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 258,11
|Abst. Kursziel*:
2,67%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 256,83
|Abst. Kursziel aktuell:
3,18%
|
Analyst Name:
Samik Chatterjee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 260,33
*zum Zeitpunkt der Analyse
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