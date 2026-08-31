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AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

Salesforce Overweight

08:01 Uhr
Salesforce Overweight
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Salesforce
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salesforce mit einem Kursziel von 265 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Diskussionen bezüglich Agentforce dürften sich nun vor allem um Monetarisierung drehen und nicht mehr so sehr um die Adoption, schrieb Samik Chatterjee am Dienstag nach einem Webinar zur KI-Plattform./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 20:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 20:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Salesforce Overweight

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 258,11		 Abst. Kursziel*:
2,67%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 256,83		 Abst. Kursziel aktuell:
3,18%
Analyst Name:
Samik Chatterjee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 260,33

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salesforce

08:01 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 Salesforce Neutral UBS AG
27.08.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
27.08.26 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
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