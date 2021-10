Aktie in diesem Artikel Salzgitter 28,04 EUR

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Aktie von Salzgitter in ihre "Top Pick"- Liste aufgenommen und sie mit "Buy" und einem Kursziel von 35 Euro bestätigt. Er sehe für längere Zeit ein verbessertes wirtschaftliches Umfeld für Stahlkonzerne, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem habe es wichtige Änderungen im Unternehmen gegeben, wie etwa einen neuen Vorstandschef. In den kommenden Monaten rechne er mit Blick auf eine nachhaltige Stahlproduktion außerdem mit ersten Entscheidungen der EU./ck/he