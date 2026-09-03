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Symbol SZGPF

AI Analyse

Deutsche Bank AG

Salzgitter Buy

09:31 Uhr
Salzgitter Buy
Aktie in diesem Artikel
Salzgitter
57,95 EUR 1,05 EUR 1,85%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Salzgitter AG von 63 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nachdem europäische Stahlwerte zuletzt von den Handelsschutz-Maßnahmen der EU profitiert hatten, hebt Bastian Synagowitz in seiner am Freitag vorliegenden Branchenanalyse seine Geschäftsprognosen an. Er verwies dabei auf einsetzenden strukturellen Rückenwind. Der Experte geht zwar von einer weiterhin schwachen Nachfrage aus, ist aber der Ansicht, dass die Entwicklung der Stahlpreise noch immer positiv überraschen könnte./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Buy

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,75 €		 Abst. Kursziel*:
21,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
57,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,79%
Analyst Name:
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

09:31 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
13.08.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Salzgitter Neutral UBS AG
12.08.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 Salzgitter Halten DZ BANK
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