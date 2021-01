Aktie in diesem Artikel Salzgitter 21,82 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Analyst Alan Spence wertete diese in einer ersten Einschätzung am Donnerstag positiv und rechnet mit einem steigenden Aktienkurs des niedersächsischen Stahl- und Röhrenherstellers. Die vorläufigen Jahreszahlen implizierten einen Vorsteuergewinn von 24 Millionen Euro im Schlussquartal. Er habe hingegen mit einem Verlust von 6 Millionen Euro gerechnet, die Konsensschätzung liege bei minus 12 Millionen Euro./bek/he