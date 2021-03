Aktie in diesem Artikel Salzgitter 23,92 EUR

-0,42% Charts

News

Analysen

Salzgitter 23,92 EUR -0,42% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Die Produktgruppen Bandstahl und Profilstahl hätten einen starken Anstieg des Auftragseingangs und der Profitabilität gezeigt, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ton für die weitere Entwicklung auf den Stahlmärkten sei allerdings von Vorsicht geprägt gewesen./bek/mis