NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Eckdaten zum ersten Quartal und einem angehobenen Zielspanne für den diesjährigen Vorsteuergewinn auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Der Vorsteuergewinn habe die Erwartungen um etwa die Hälfte übertroffen, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht nach dem bisher erreichten davon aus, dass die Erwartungen für das zweite Halbjahr noch zu konservativ sind./tih/he