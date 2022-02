Aktie in diesem Artikel Salzgitter 34,48 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Mit den Resultaten habe es von dem Stahlkonzern einen sehr robusten ersten Ausblick auf das Jahr 2022 gegeben, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Freitag vorliegenden Studie. Salzgitter sei stets früh dran mit seinen Ausblicken und dabei üblicherweise konservativ. Dies untermauere seine Einschätzung, dass ein Rückgang der Profitabilität nicht so deutlich ausfallen wird wie in den Aktien eingepreist./tih/mis