FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Zahlen von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Stahlhersteller sei solide in das neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die finalen Zahlen seien ohne größere Überraschungen gewesen. Er hob seine Schätzungen für das operative Ergebnis der Jahre 2021 und 2022 an./ck/ajx