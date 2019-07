NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG von 29 auf 22 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Hohe Eisenerzpreise und die enttäuschende Stahlnachfrage belasteten weiter die Margen, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das Schlimmste sei zwar vermutlich vorüber, eine starke Erholung im Sommer sei allerdings unwahrscheinlich./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2019 / 19:15 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2019 / 00:10 / ET



