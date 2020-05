Aktie in diesem Artikel Salzgitter 8,92 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Das erste Quartal des Stahlkonzerns sei wie vom Unternehmen vorab im April angekündigt verlaufen, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Besonderen verwies er auf die gestiegene Nettoverschuldung aufgrund einer Bußgeldzahlung an das Bundeskartellamt. Der schwache freie Barmittelfluss dürfte sich kurzfristig angesichts der Corona-Krise weiter verschlechtern und sogar negativ werden./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2020 / 13:35 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.