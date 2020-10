Aktie in diesem Artikel Salzgitter 14,27 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG von 12,50 auf 14,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Kennziffern der europäischen Stahlkonzerne zum dritten Quartal dürften insgesamt eine erholte Nachfrage signalisieren, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings liege seine Ergebnisprognose (Ebitda) für den Sektor rund 4 Prozent unter der durchschnittlichen Analystenschätzung. Sein bevorzugter Branchenwert ist weiterhin ArcelorMittal./edh/tav