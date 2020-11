Aktie in diesem Artikel Salzgitter 12,66 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach vorläufigen Neunmonatszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Analyst Alan Spence bewertete die Aussagen des Stahlherstellers in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion als negativ./ck/he