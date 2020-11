Aktie in diesem Artikel Salzgitter 14,28 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Stahlkonzerns hätten die vorläufigen - enttäuschend ausgefallenen - Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung./edh/tih