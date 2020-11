Aktie in diesem Artikel Salzgitter 15,10 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salzgitter AG auf "Hold" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Zwar seien die Zahlen zum dritten Quartal des Stahlherstellers schwächer als erwartet gewesen, doch Bandstahl habe mit Blick auf die Auslieferungen, die Auftragseingänge und den Auftragsbestand im Vergleich zum zweiten Quartal stark zugelegt, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese Stärke dürfte sich auch in den folgenden Quartalen fortsetzen. Die Geschäfte in den Sparten Mannesmann und Grobblech/Profilstahl indes dürften schwächer verlaufen./ck/la