NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Salzgitter AG von 23 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Stahl- und Röhrenhersteller habe ein starkes zweites Quartal abgeliefert, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch wenn sich die Dynamik im zweiten Halbjahr abschwächen sollte, so gebe es doch mit Blick auf das Gewinnziel (Ebt) im Gesamtjahr noch Aufwärtspotenzial./bek/jha/