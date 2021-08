Aktie in diesem Artikel Salzgitter 32,14 EUR

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Halbjahreszahlen und einer erneuten Anhebung der Unternehmensprognosen von 32 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Aufgrund der weltweiten Konjunkturprogramme du?rfte die wirtschaftliche Erholung weiter an Fahrt zunehmen, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Montag vorliegenden Studie. Rückenwind erhalte der Aktienkurs auch vom Einstieg des Bauunternehmens GP Gu?nter Papenburg, das einen Stimmrechtsanteil von gut zehn Prozent erworben habe und eine weitere Aufstockung der Anteile nicht ausschließe./mis/ajx