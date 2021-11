Aktie in diesem Artikel Salzgitter 30,36 EUR

-5,77% Charts

News

Analysen

Salzgitter 30,36 EUR -5,77% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Salzgitter AG nach endgültigen Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Angesichts des bereits berichteten Vorsteuerergebnisses hätten die Resultate des Stahlkonzerns keine Überraschungen enthalten, schrieb Analyst Luke Nelson am Freitag in einer ersten Reaktion./gl/mis