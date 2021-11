Aktie in diesem Artikel Salzgitter 30,82 EUR

-4,35% Charts

News

Analysen

Salzgitter 30,82 EUR -4,35% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die vom Stahlkonzern veröffentlichten Kennziffern hätten angesichts des zuvor schon bekannten Vorsteuerergebnisses keine Überraschungen mehr gebracht, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Schwach seien aber der Spartenmix und der dem Eigenkapital zufließende Free Cashflow gewesen./tih/he