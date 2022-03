Aktie in diesem Artikel Salzgitter 40,66 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Auf den ersten Blick sei das Vorsteuerergebnis im Rahmen der zuvor veröffentlichten Eckdaten, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Cashflow sei solide und das 2025 angepeilte operative Gewinnziel entspreche ungefähr seinen Prognosen./tih/eas