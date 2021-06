Aktie in diesem Artikel Salzgitter 27,40 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG anlässlich erhöhter Jahresziele des Stahlkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/he