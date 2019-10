NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG von 18 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Luke Nelson prognostiziert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie für das September-Quartal einen anhaltenden Margenrückgang für die europäischen Stahlproduzenten. Er sieht derzeit Unsicherheiten zum Beispiel wegen des Brexits, betont aber, dass der Sektor mittelfristig im Ganzen betrachtet nicht teuer sei. Salzgitter zählt er jedoch zu den am wenigsten bevorzugten Branchenwerten./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2019 / 21:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2019 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.