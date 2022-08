Aktie in diesem Artikel Salzgitter 25,70 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Die Ergebnisse des Stahl- und Röhrenherstellers seien stark gewesen, schrieb Analyst Luke Nelson in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung. Allerdings habe ein gestiegenes Betriebskapital die Barmittel (Cashflow) belastet./bek/jha/