NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sanofi nach einer Veranstaltung zu Forschung und Entwicklung auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Mit Blick auf die mittel- und längerfristige Entwicklung von Medikamenten sei der Pharmakonzern auf Kurs, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus des Managements auf vorrangige Projekte sei ermutigend./bek/ajx