NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sanofi nach einem Studienrückschlag auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Eine Phase-2/3-Studie für das Mittel Venglustat zur Behandlung der Autosomal-dominanten polyzystischen Nierenerkrankung habe laut dem Pharmakonzern ein Studienziel verfehlt, weshalb es mit Blick auf diese Indikation nicht länger entwickelt werde, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar seien die Markterwartungen für das Mittel eher niedrig, doch dürfte die aktuelle Entwicklung ein wenig auf der Stimmung der Anleger lasten./mis/gl