NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sanofi nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Analyst Keyur Parekh bezeichnete das Zahlenwerk in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als solide. Die höhere Gewinnprognose des Pharmakonzerns für das laufende Jahr werde höhere Schätzungen nach sich ziehen. Mit Blick auf wichtige Medikamente habe Dupixent gegen Dermatitis überraschend gut abgeschnitten./bek/ajx