Sanofi Aktie
Marktkap. 104,79 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach einem Treffen mit dem Finanzchef François Roger auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Dieser attestierte dem Medikament Amlitelimab trotz enttäuschender Studiendaten Blockbuster-Potenzial, schrieb Benjamin Jackson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 13:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
78,47 €
|Abst. Kursziel*:
52,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
78,05 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,75%
|
Analyst Name:
Benjamin Jackson
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
113,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|08:01
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|04.09.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|04.09.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|04.09.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|27.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|17.07.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG