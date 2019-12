NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach Neuigkeiten zum Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die angekündigte Strategie dürfte sehr wohlwollend aufgenommen werden, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Margenziele lägen über seinen Prognosen und den Marktschätzungen. Die zukünftige Aufstellung des Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten (Consumer Healthcare) als "Standalone"-Einheit leite wohl deren Abschied ein. Der Pharmakonzern hatte einen Umbau samt Kostensenkungsprogramm angekündigt und stoppt u.a. die Forschung und Entwicklung in den Bereichen Diabetes und Herz-Kreislaufkrankheiten./stk/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2019 / 03:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2019 / 03:08 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.