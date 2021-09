NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Sanofi nach Bekanntgabe eines Zukaufs auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Übernahme des Biopharma-Spezialisten Kadmon Holdings durch den französischen Pharmakonzern komme etwas unerwartet, mache aber strategisch Sinn, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/edh