NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Das dritte Quartal des Pharmakonzerns sei dank der anhaltend stark laufenden Geschäfte mit dem Mittel Dupixent besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Anhebung des Ausblicks entspreche den Markterwartungen./ajx/stk