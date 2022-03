NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Von der Produktpipeline des Pharmakonzerns seien bis 2023 nur begrenzte Neuigkeiten zu erwarten, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine vergleichsweise hohen Schätzungen ließen aber Luft nach oben beim Konsens. Die verstärkte Nachfrage für Substanzwerte begünstige die Aktie im aktuellen Marktumfeld auch./tih/men