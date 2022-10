NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sanofi nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das dritte Quartal des französischen Pharmakonzerns sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei zudem angehoben worden, was so nicht antizipiert worden sei./mf/mis