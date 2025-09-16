Sanofi Aktie
Marktkap. 96,75 Mrd. EURKGV 21,10 Div. Rendite 4,18%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analystin Luisa Hector zählt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie AstraZenenca, Abbvie, Sanofi und die frisch hochgestufte Novo-Nordisk-Aktie zum Kreis ihrer Kaufempfehlungen. In ihrer Analyse verglich sie die Branchenlage mit jener vor fünf Jahren, als die Bewertung begonnen wurde. Vor allem Innovationen im Bereich der Fettleibigkeit hätten seither Werte geschaffen. Ein ständiges Thema seien derzeit die Medikamentenpreise sowie das Auffangen von ablaufenden Patenten. Die Bewertungen seien in Relation zum Markt auf einem historischen Tief. Die Stimmung unter den Investoren hält Hector aber für übertrieben schlecht./tih/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 16:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
79,46 €
|Abst. Kursziel*:
38,43%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
79,53 €
|Abst. Kursziel aktuell:
38,31%
|
Analyst Name:
Luisa Hector
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
111,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|13:46
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:26
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.09.25
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|18.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|05.09.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Sanofi Hold
|Deutsche Bank AG
|17.07.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.