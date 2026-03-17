Sanofi Aktie
Marktkap. 93,8 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
Sanofi Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Sanofi mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Die Zurückhaltung der Anleger vor der Strategievorstellung des neuen Chefs bremse den Aktienkurs des Pharmakonzerns, schrieb Luisa Hector am Donnerstagabend. Zudem sehe es im Forschungs- und Entwicklungsbereich holprig aus - hinter den Kulissen gebe es hier aber Fortschritte. Aktuell gebe es nur begrenzt Kurstreiber. Doch die äußerst attraktive Bewertung preise sogar mehr als die gesamte Profukt-Pipeline aus./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 20:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
78,43 €
|Abst. Kursziel*:
33,88%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
78,49 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,78%
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
97,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sanofi S.A.
|10:46
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|Sanofi Equal Weight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:46
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
