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Sanofi Aktie

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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Sanofi Buy

13:51 Uhr
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
Sanofi S.A.
75,39 EUR 0,53 EUR 0,71%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Angesichts der Stärke des Portfolios von bereits auf dem Markt befindlichen Produkten und der Nachhaltigkeit von Sparten wie Impfstoffe und seltene Krankheiten sei die Aktie des Pharmakonzerns deutlich unterbewertet, schrieb Luisa Hector in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 16:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Sanofi Buy

Unternehmen:
Sanofi S.A.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
105,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
75,25 €		 Abst. Kursziel*:
39,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,28%
Analyst Name:
Luisa Hector 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
93,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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