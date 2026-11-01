Sanofi Aktie
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Marktkap. 101,2 Mrd. EURKGV 19,40 Div. Rendite 4,98%
WKN 920657
ISIN FR0000120578
Symbol SNYNF
AI Analyse
Sanofi Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi nach einem Medienbericht über eine mögliche Übernahme von Insmed mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Der US-Spezialist für schwere und seltene Erkrankungen erfülle ihrer Ansicht nach viele Kriterien von Sanofi, schrieb Luisa Hector am Freitagabend. Sie erwartet eine Rendite von 8 Prozent, wenn Insmed für 35 Milliarden US-Dollar übernommen werden sollte./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sanofi Buy
|Unternehmen:
Sanofi S.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
105,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
82,59 €
|Abst. Kursziel*:
27,13%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
85,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,28%
|
Analyst Name:
Luisa Hector
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
94,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|17.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|06.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|03.12.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|28.10.24
|Sanofi Sell
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|04.11.26
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