Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Sanofi Buy

08:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Sanofi von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 107 auf 115 Euro angehoben. Der Pharmakonzern habe mit Blick auf die Medikamenten-Pipeline aufgeholt, wenngleich es in der Branche Zeit brauche, bis die dafür verantwortlichen Verbesserungen in Forschung und Entwicklung sichtbar würden, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Erste Erfolge gebe es bereits mit neuen Medikamenten und in der Entwicklung gebe es vielversprechende Kandidaten. Erfolgreich sei die positive Kehrtwende schon mit Blick auf die Kostenkontrolle./mis/ajx

