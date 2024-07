Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Sanofi Buy

13:01 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sanofi auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Mit Medikamenten im Bereich der Multiplen Sklerose stünden unmittelbar Kurstreiber bevor, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese sollten dazu führen, dass der Bewertungsabschlag noch in diesem Jahr aufgeholt werde. Die Bewertung des Pharmakonzerns sei höchst attraktiv./tih/mis

