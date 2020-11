LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Sanofi auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analystin Emily Field passte ihre Schätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie an den Quartalsbericht der Franzosen an. Der Pharmakonzern setze die "Play to Win"-Strategie des neuen Konzernchefs um, stehe damit aber noch ganz am Anfang./ag/tih