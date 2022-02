Aktie in diesem Artikel Sanofi S.A. 92,70 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sanofi nach Quartalszahlen von 92 auf 100 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Aus Bewertungssicht sei die Aktie des Pharmakonzerns der attraktivste Titel in der europäischen Branche, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Montag vorliegenden Studie. Doch sie brauche Belege über Fortschritte in der Produktpipeline, um weiter auf das Umsatzwachstumspotenzial im mittleren einstelligen Prozentbereich zu vertrauen. Das angehobene Kursziel begründete sie mit der von ihr angenommenen niedrigeren Steuerquote./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2022 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.