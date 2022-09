HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sanofi von 110 auf 91 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Luisa Hector passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Modelle für den Pharmasektor an das politische und makroökonomische Umfeld sowie an branchenspezifische Gegebenheiten an. Grundsätzlich hält sie die Preisreform in den USA für negativ für die Branche. Bei Sanofi lasteten die Bedenken hinsichtlich der Rechtsrisiken rund um das Reflux-Mittel Zantac auf der Aktie./tav/bek